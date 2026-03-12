Der Kracher Red Bull Salzburg gegen den SK Rapid am Sonntag ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Anschließend Austria Wien gegen Tabellenführer Sturm Graz ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kick-off der Meistergruppe: LASK – TSV Hartberg am Freitag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag: SCR Altach – Blau-Weiß Linz, SV Ried – WSG Tirol und GAK – WAC

Die Experten am Wochenende: Werner Gregoritsch am Freitag, Marc Janko am Samstag und Andreas Herzog am Sonntag im Einsatz

Wien, 12. März 2026 – Nach der Punkteteilung liegen alle Teams der Meistergruppe innerhalb von drei Punkten. Das Rennen um die Meisterschaft nimmt dramatisch Fahrt auf und auch der Abstiegskampf gewinnt an Tempo. Wem gelingt der perfekte Start in den Finaldurchgang, welches Team lässt gleich zu Beginn Punkte liegen? Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der Auftakt der Meistergruppe mit dem Duell zwischen dem LASK und dem TSV Hartberg am Freitag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am morgigen Freitag eröffnet das Duell zwischen LASK und Hartberg die diesjährige Meistergruppe. Die Linzer trennt nach der Punkteteilung nur ein Punkt von der Tabellenspitze. Ob sich die Oberösterreicher zumindest vorübergehend an die Spitze setzen können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Moderatorin Kimberly Budinsky empfängt die Zuseher:innen gemeinsam mit Experte Werner Gregoritsch ab 19:00 Uhr aus dem Stadion in Linz.

Der Kracher Red Bull Salzburg gegen Rapid am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntagnachmittag trifft Red Bull Salzburg zum zweiten Mal innerhalb einer Woche auf den SK Rapid. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs konnten die Hütteldorfer die Bullen mit 1:0 bezwingen und sich damit den Einzug in die Meistergruppe sichern. Ob das Team von Johannes Hoff Thorup erneut triumphiert oder Daniel Beichler und seiner Mannschaft die Revanche gelingt, erfahren Fans live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am Sonntagabend trifft Austria Wien auf den neuen Tabellenführer Sturm Graz. Die bisherigen beiden Saisonduelle gingen jeweils an die Wiener – gelingt ihnen auch im dritten Spiel ein Sieg oder hält sich Sturm auf Platz 1? Fans sehen dieses Spiel live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Moderator Johannes Brandl empfängt die Zuseher:innen ab 14:00 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog zum Bundesliga-Sonntag.

Die Qualifikationsgruppe am Samstag mit dem Duell Altach gegen Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In der Qualifikationsgruppe kommt es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SCR Altach und Blau-Weiß Linz. Nachdem die Altacher die Top sechs verpasst haben, wollen sie zumindest Rang sieben erreichen und sich damit die Chance auf das Europacup-Play-off sichern. Für die Linzer zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg, denn nach der Punkteteilung beträgt ihr Rückstand auf den vorletzten Platz nur noch drei Punkte. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Auch die SV Ried und die WSG Tirol haben den Sprung unter die Top sechs verpasst. Während die Rieder durch die Niederlage gegen die Austria ihr Ziel klar verfehlten, reichte den Tirolern selbst ein 2:0-Erfolg über den GAK nicht für einen Platz in der Meistergruppe. Im direkten Duell am Samstag wollen nun beide Teams mit einem Sieg optimal in den Finaldurchgang starten. Wem das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Im dritten Samstagsspiel trifft der GAK auf den WAC. Schafft es der GAK, wichtige Punkte zu sammeln und sich vom Abstiegsplatz fernzuhalten, oder setzt sich der WAC durch? Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Ab 16:30 Uhr stimmt Moderator Jörg Künne die Zuseher:innen gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe zu den Partien starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Außerdem können sich Fans auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 13. März 2026

19:00 Uhr

LASK – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Experte: Werner Gregoritsch

Samstag, 14. März

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SCR Altach – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SV Oberbank Ried – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Grazer AK 1902 – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 15. März 2026

14:00 Uhr

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Andreas Herzog

Beitragsbild: GEPA