Sparta – Das größte Kampfsportevent Österreichs am Samstag in der Wiener Stadthalle

Am Samstag, 7.10., findet zum dritten Mal die Kampfsportveranstaltung Sparta statt. Für Sparta 3 lautet das Motto “Bigger and Better”, und demnach werden in der Stadthalle Wien bis zu 10.000 Besucher erwartet.

Dass Sparta bereit ist, Geschichte in der österreichischen Kampfsportszene zu schreiben, zeigt auch die Fightcard. Diese reicht von Superstars aus Deutschland, wie Lom-Ali Eskiev und den Dulatov Brüdern bis zu Youtube Star Denizon. Natürlich ist auch die Wiener Szene mit Muslim Danaev, Daniel Matusic, Patrick Rainer und Recep Tayyip Gültekin, um nur ein paar zu nennen, stark vertreten.

Das größte Kampfsportevent in der Geschichte Österreichs wird von Andreas Pfeiffer und Kira Riess moderiert. Zusätzlich zum Kampfsport der Fokus am 07. Oktober auf dem Slogan “it’s not just an event, it’s an evening of entertainment”. Dementsprechend wird auch Entertainment bei Sparta groß geschrieben! Das Event wird von Rap-Superstar AK Außerkontrolle, Faroon, Juice und vielen weiteren internationalen Künstlern musikalisch begleitet.

Alles in allem ist ein Event zu erwarten, das man nicht verpassen sollte! Tickets sind über die Website der Stadthalle, ausgewählte Vorverkaufsstellen und die Kämpfer persönlich zu erwerben.

Für alle, die am Samstag nicht vor Ort dabei sein können, besteht die Möglichkeit die Kämpfe über einen PPV Livestream zu verfolgen. Details dazu und sonstige Updates findet ihr auf der Instagram Seite von Sparta (@sparta_cf).

Bild: REDREC