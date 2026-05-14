Spektakuläre Aufholjagd! Colorado eliminiert Minnesota

Die Colorado Avalanche sind in der National Hockey League (NHL) ins Play-off-Halbfinale eingezogen. Der Grunddurchgangssieger aus Denver setzte sich in der Nacht auf Donnerstag vor Heimpublikum gegen die Minnesota Wild 4:3 nach Verlängerung durch und gewann die „best of seven“-Serie mit 4:1 Siegen.

Zunächst deutete wenig darauf hin, dass Colorado den ersten Matchpuck verwerten würde. Nach dem ersten Drittel lagen die Gäste bereits 3:0 vorne.

Doch Colorado verkürzte im Mittelabschnitt und stellte in den letzten Minuten der regulären Spielzeit mit zwei Treffern tatsächlich noch den Ausgleich her. In der Overtime sorgte Brett Kulak mit seinem Treffer für Ekstase. Der nächste Gegner der Avalanche wird zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks ermittelt. In der Serie führt Las Vegas mit 3:2 Siegen.

(APA) / Bild: Iamgo