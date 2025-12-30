Spektakuläres F1-Comeback bahnt sich an

Das wäre ein Paukenschlag in der Formel 1!

Nach übereinstimmenden Medienberichten möchte Christian Horner Anteile am Alpine-Rennstall erwerben und somit in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren. Die niederländische Tageszeitung De Telegraaf berichtet von einem Paket über 763 Millionen Euro, das Horner und ein finanzkräftiges Investoren-Konsortium für einen Kauf von Mehrheitsanteile am französischen Team vorbereitet.

Horner mit erfolgreicher F1-Vita

Horner kam 2005 als Teamchef zum damals neu gegründeten Red-Bull-Team und feierte in dieser Funktion insgesamt acht Fahrer- sowie sechs Konstrukteurs-WM-Titel. In seinen finalen Jahren bei den Österreichern sah sich der Brite Vorwürfe einer Mitarbeiterin wegen unangemessen Verhaltens und sexueller Belästigung ausgesetzt, bestritt allerdings die Vorwürfe. Nach einer sportlichen Talfahrt musste Horner im Juli nach dem Rennen in Silverstone nach internen Machtkämpfen bei Red Bull seinen Posten räumen.

Bei Alpine würde Horner zum schlechtesten Team der Saison 2025 anheuern. Die Franzosen gehen allerdings ab dem neuen Jahr mit Mercedes-Motoren an den Start und könnten nach der großen Regelreform einen Neustart wagen. Offenbar mit Horner, der laut übereinstimmenden Medienberichten eine Position mit viel Macht bei Alpine anstrebt.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago