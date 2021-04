Spektakuläres Video: Hirscher rast Skipiste mit Motocross-Maschine hoch

via

via Sky Sport Austria

Marcel Hirscher sorgt wieder einmal mit einem spektakulären Video für Staunen. Ein Instagram-Video zeigt den achtfachen Gesamtweltcupsieger, wie er auf der Reiteralm einen ausgesteckten Kurs mit einer Motocross-Maschine absolviert, allerdings bergauf.

Auf seiner Instagram-Seite schreibt Hirscher dazu: “Ich bin begeistert, mich der Husqvarna-Crew anzuschließen. Bleibt dran für weitere Action.”

Hirschers spektakuläre Aktion im Video

Am 9. Mai fordert Hirscher seinen ehemaligen Rivalen Felix Neureuther beim Wings for Life World Run heraus, um so viele Kilometer wie möglich für den guten Zweck zu sammeln.

Bild: Screenshot/Instagram@marcel__hirscher