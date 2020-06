Spendlhofer nach Rot: “Für mich ist es eher Gelb”

via

Ein Tag zum Vergessen für den SK Sturn Graz und Lukas Spendlhofer. Bei der 1:5-Heimklatsche gegen Salzburg (Spielbericht + VIDEO-Highlights) zückte Schiedsrichter Harald Lechner gleich drei Mal die Rote Karte gegen die Hausherren.

Zuerst musste Trainer Nestor El Maestro nach einem Schreianfall auf die Tribüne. Nur wenige Minuten später sah Verteidiger Lukas Spendlhofer nach einem Foul an Jerome Onguene die Rote Karte (24.). Und in der 71. Spielminute musste Isaac Donkor nach einem Foul an Karim Adeyemi mit Gelb-Rot frühzeitig unter die Dusche.

Lukas Spendlhofer stellte sich nach dem Spiel den Fragen von Sky-Reporter Jörg Künne. Der 27-Jährige erklärte, dass er bei seinem Sliding Tackling den Ball blocken wollte: “Für mich ist es eher Gelb. Wahrscheinlich ist es irgendwo zwischen Gelb und Rot.”

Die Rote Karte von Spendlhofer im VIDEO

Zur bisherigen schwachen Performance der “Blackies” in den ersten drei Meistergruppen-Spielen fand der Innenverteidiger klare Worte: “Die momentane Verfassung von uns ist einfach nicht ausreichend fürs obere Playoff, wahrscheinlich auch nicht fürs untere.”