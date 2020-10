Sperre für Ramsebner steht fest

Christian Ramsebner kann in den nächsten drei nationalen Spielen des LASK nicht mitwirken. Der 31-jährige Abwehrspieler wurde am Montag vom Senat 1 der Fußball-Bundesliga nach seiner Roten Karte im Spiel bei Rapid wegen rohen Spiels für vier Partien gesperrt. Ein Spiel wurde bedingt auf sechs Monate ausgesprochen. Der Innenverteidiger hatte Taxiarchis Fountas in der 66. Minute bei einer rüden Attacke am Knöchel getroffen, der Grieche blieb glücklicherweise unverletzt.

