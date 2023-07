Sperre: WSG-Profi verpasst Ligaauftakt

Die WSG Tirol muss in der 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 gegen Austria Klagenfurt (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) auf Justin Forst verzichten.

Der 20-jährige Stürmer wurde aufgrund einer Tätlichkeit beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in Bad Schallerbach in der 1. Runde des ÖFB-Cups vom Senat 1 der österreichischen Bundesliga für zwei Spiele gesperrt (davon ein Spiel bedingt auf sechs Monate). Der ÖFB-Nachwuchsspieler warf den Ball in Richtung eines Gegenspielers.

Artikelbild: GEPA