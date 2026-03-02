Sperren fix! So lange fehlen Grosse, Schöller & Diabate

Am Montagabend hat der Senat 1 der österreichischen Bundesliga die Sperren gegen Mark Grosse (GAK), Jakob Schöller (SK Rapid) und Cheick Diabate (WAC) bekanntgegeben.

Alle drei Spieler flogen in der 21. Runde mit Rot vom Platz.

Ein Spiel Sperre für Grosse

GAK-Offensivspieler Grosse kassierte am Sonntag nach einem harten Einsteigen gegen Christopher Wernitznig von der SV Ried in der 93. Minute die Rote Karte. Wegen „rohem Spiel“ fehlt der 27-Jährige dem GAK nun ein Spiel. Eine weitere Partie kommt bedingt dazu.

Rote Karte – Mark Grosse | (90.+3) GAK-SVR

Schöller & Diabate fehlen ebenso ein Match

Rapid-Verteidiger Schöller muss wegen „Verhinderung einer offensichtlichen Torchance“ für eine Partie zusehen. Damit fehlt der 20-Jährige am kommenden Sonntag gegen Red Bull Salzburg (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X).

HIGHLIGHTS | SCR Altach – SK Rapid | 21. Runde

Für dasselbe Vergehen wie Schöller wird auch Diabate seinem Verein für ein Match nicht zur Verfügung stehen. Der WAC-Defensivspieler sah gegen Sturm Graz in der 61. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.

Rote Karte – Cheick Diabate (61.) | WAC-STU

