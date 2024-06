Panthers gegen Oilers: Der Stanley Cup live bei Sky Sport

Sky Sport überträgt Spiel 7 zwischen den Florida Panthers und den Edmonton Oilers in der Nacht von Montag auf Dienstag ab 1:45 Uhr live, wahlweise mit deutschem Kommentar oder dem amerikanischen Originalkommentar

Für Sky Sport im Einsatz: Moderator Olivier Zwartyes, Kommentator Marcel Meinert sowie die Experten Patrick Köppchen und Frank Mauer

In der kommenden Nacht folgt der große Stanley-Cup-Showdown in Sunrise, Florida. Die Edmonton Oilers gastieren in der Amerant Bank Arena bei den Florida Panthers im entscheidenden Spiel 7, nachdem das kanadische Eishockeyteam bereits nach drei Partien 0:3 zurücklag. Doch dank der furiosen Aufholjagd könnte Edmonton nun das erste NHL-Team seit 1993 werden, das den Stanley Cup nach Kanada holt.

Ab 1:45 Uhr begrüßen Olivier Zwartyes und Experte Frank Mauer die Zuschauer:innen auf Sky Sport Mix. Marcel Meinert kommentiert das Match und wird hierbei von Experte Patrick Köppchen unterstützt.

Stanley Cup Final Florida Panthers gegen Edmonton Oilers – Spiel 7

In der Nacht auf Dienstag, 25.6.:

Ab 1:45 Uhr mit deutschem Kommentar auf Sky Sport Mix

Bild: Imago