Spiel zwei der Semifinal-Serie zwischen den Oberwart Gunners und den Swans Gmunden live bei Sky

Das zweite Semifinal-Spiel zwischen den Oberwart Gunners und den Swans Gmunden am Mittwoch ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky Experte Hannes Ochsenhofer ist als Co-Kommentator im Einsatz

Johannes Brandl moderiert und Erich Auer begleitet die Partie als Kommentator

Das zweite Semifinale der Superliga wird von Synergy Sports produziert und live auf skysportaustria.at frei empfangbar gestreamt

Wien, 10. Mai 2022 – Am morgigen Mittwoch dürfen sich Sky Seher:innen auf das spannungsgeladene zweite Semifinal-Duell zwischen den Oberwart Gunners und den Swans Gmunden freuen. Nach dem dramatischen 83:81 Erfolg in Spiel eins wollen sich die Swans mit einem Auswärtssieg im Burgenland den ersten Matchball erspielen. Für die Gunners gilt es im Gegenzug den Home-Court-Vorteil zu nutzen, um die Serie auszugleichen. Kann Oberwart mit einem Sieg auf 1:1 stellen oder geht Gmunden in der Best-of-5 Serie mit 2:0 in Führung? Die Antwort gibt es ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Hannes Ochsenhofer begleitet die Partie neben Erich Auer als Co-Kommentator und Johannes Brandl ist als Moderator im Einsatz.

Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:

Mittwoch, 11. Mai 2022

18:45 Uhr

Unger Steel Oberwart Gunners – Swans Gmunden, live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Erich Auer

Sky Experte: Hannes Ochsenhofer

Artikelbild: GEPA