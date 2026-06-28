Spielberg verkündet F1-Zuschauerrekord

Beim Formel-1-Grand-Prix am Red Bull Ring in Spielberg ist am Sonntag ein neuer Zuschauerrekord verzeichnet worden.

320.000 Fans waren das gesamte Wochenende über gezählt worden, hieß es in einer offiziellen Aussendung. Die Polizei blickte zu Rennbeginn auf ein ruhiges Wochenende zurück, bis auf Kleinigkeiten seien die Tage sehr friedlich verlaufen.

Die Anreise am Sonntag sei sehr gut über die Bühne gegangen, sagte Polizeisprecher Sabri Yorgun auf APA-Anfrage: „Es hat weder Unfälle mit Personenschaden noch sonstige Vorfälle gegeben.“ Bis auf „kleinere Körperverletzungen und einige Diebstähle“ sei aus polizeilicher Sicht nichts Gravierendes festgestellt worden. Allerdings kam auf den Campingplätzen eine eigene Pyrotechnikstreife zum Einsatz. Und das Einsatzkommando Cobra war mit der Drohnenabwehr an Ort und Stelle: „Es hat 20 Drohnendetektionen gegeben, also private Drohnenflüge, die nicht erlaubt waren. Das wurde angezeigt und es wurden mehrere 1.000 Euro an Sicherheitsleistungen eingehoben“, so Yorgun.

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Unter die tausenden Fans am Sonntag mischten sich auch Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ), der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Mark Mateschitz und Victoria Swarovski, die Skistars Marcel Hirscher und Dominik Paris, Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, Kombinierer Johannes Lamparter und Surfer Robby Naish. Die Bundeshymne vor Rennstart wurde von Jonas Kaufmann gesungen.