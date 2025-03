Spitz bei LET-Turnier in Australien nach Auftaktrunde Erste

Golf-Ass Emma Spitz hat bei der Australian Women’s Classic in Coffs Harbour einen Auftakt nach Maß hingelegt.

Die Niederösterreicherin spielte am Freitag bei dem mit 300.000 Euro dotierten Turnier der Ladies European Tour (LET) eine 64er-Runde (6 unter Par) und fand sich damit auf dem geteilten ersten Platz ein. Sieben Birdies bei nur einem Bogey standen auf der Scorekarte der ÖGV-Proette. Nicht so gut lief es für Landsfrau Sarah Schober, die nach einer 72 auf Rang 55 liegt.

Das Event geht wegen der Folgen durch Sturmtief „Alfred“ nur über drei statt vier Runden.

(APA) Foto: GEPA