Spitz bei Millionenturnier in Saudi-Arabien auf Rang 17

Österreichs beste Golferin Emma Spitz hat erneut beim mit 5 Millionen Dollar dotierten Turnier PIF Saudi Ladies International in Riad aufgezeigt.

Die 25-Jährige belegte beim Jahresauftaktevent der Ladies European Tour (LET) am Samstag nach vier Runden den geteilten Rang 17. Zum Abschluss spielte Spitz, die hier im Vorjahr Achte geworden war, eine 69 (3 unter Par) und kam damit insgesamt auf 276 Schläge (12 unter). Den Sieg holte sich die Engländerin Charley Hull (19 unter).

Spitz, die in Saudi-Arabien fünftbeste Europäerin war, darf sich über einen Preisgeldscheck von knapp 77.000 Dollar (65.000 Euro) freuen.

(APA)/Bild: Imago