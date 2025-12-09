Spitz verpasst Ticket für LPGA-Tour deutlich

Österreichs beste Golferin, Emma Spitz, hat ein Ticket für die LPGA-Tour in den USA verpasst.

Die 25-Jährige belegte am Dienstag beim von zahlreichen Wetterkapriolen heimgesuchten, finalen Qualifikationsturnier in Mobile (Alabama) nach vier Runden nur den geteilten 67. Rang. Tourkarten gab es nur für die in den Top 25 platzierten Spielerinnen. Die ÖGV-Proette hielt nach vier Runden bei 290 Schlägen bzw. 4 über Par. Das waren am Ende gleich neun Schläge zu viel.

Das Turnier war wegen mehrerer Spielverschiebungen nach Regenfällen um eine Runde gekürzt worden, am Dienstag verzögerte zudem Frost den Golfbetrieb. Bereits vor zwei Jahren hatte Spitz, die eine gute Saison auf der European Tour LET hinter sich hat, die Qualifikation in Mobile für die stärkste Frauen-Tour der Welt verpasst.

(APA).

