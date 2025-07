Sprung in Top 100 verpasst: Misolic verliert Challenger-Halbfinale

Österreichs aktuell bestplatzierter Tennisspieler Filip Misolic hat den erstmaligen Sprung in die Top 100 im ATP-Ranking und auch einen fixen Startplatz im Hauptfeld der US Open am Freitag verpasst.

Der 23-jährige Steirer verlor beim ATP125-Challenger in Braunschweig das Halbfinale gegen den als Nummer 4 gesetzten Argentinier Mariano Navone nach 2:34 Stunden 7:5,4:6,3:6 und liegt damit im Liveranking auf Platz 104.

Da diese Woche die letzte vor der Deadline für den Hauptbewerb der am 24. August beginnenden US Open ist, geht sich das Hauptfeldticket nicht mehr fix aus. Misolic könnte allerdings durch einige Ausfälle eventuell noch knapp reinrutschen. Er spielt nun noch zwei ATP-Turniere auf Sand: kommende Woche in Båstad und dann das Heimturnier in Kitzbühel.

(APA) / Bild: GEPA