ÖFB-WM-Gruppengegner Algerien hat in der FIFA-Weltrangliste einige Plätze gut gemacht und liegt nur noch knapp hinter Österreich.

Grund dafür sind die vier Siege des nordafrikanischen Teams beim Afrika-Cup, während die Nationalmannschaften der anderen Kontinente seit der letzten Aktualisierung spielfrei waren. Dadurch macht Algerien sechs Plätze gut und liegt nun auf Rang 28. Das ÖFB-Team ist knapp davor unverändert auf Platz 24 gereiht. Ebenfalls keine Änderungen gab es bei Weltmeister Argentinien auf Platz zwei sowie ÖFB-Auftaktgegner Jordanien als 64. Team des Rankings.

Algerien holt auf – Deutschland rutscht zurück

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der ersten Weltrangliste des WM-Jahres um eine Position auf Rang zehn abgerutscht. Grund für die Abwärtsbewegung ist Marokkos Aufstieg von Rang elf auf Platz acht durch den Einzug ins Afrika-Cup-Finale. Der neue Afrikameister Senegal kletterte um sieben Plätze auf Position zwölf.

Das Team von DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit 1724 Punkten weiterhin einen großen Rückstand auf den führenden Europameister Spanien (1877 Zähler). Nur knapp hinter den Iberern folgen Argentinien (1873) sowie der frühere WM-Champion Frankreich (1870).

(Red./SID).

Beitragsbild: Imago.