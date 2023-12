Sprunggelenks-OP: Lange Pause für Holdener nach Trainingssturz

Die Schweizerin Wendy Holdener kann längere Zeit keine Rennen bestreiten. Die alpine Technik-Spezialistin muss nach einer Operation pausieren.

Das Malheur passierte während des Trainings in Pozza di Fassa im Trentino. Holdener stürzte ins Sicherheitsnetz und erlitt eine Fraktur am linken Sprunggelenk, wie Swiss Ski bekannt gab. Holdener wurde noch am Dienstag operiert.

Nach dem Eingriff wird sie den linken Fuß rund zwei Monate ruhigstellen müssen, erst danach wird entschieden, ob sie in der laufenden Saison noch einmal ins Renngeschehen einsteigen wird.

(APA)/Bild: GEPA