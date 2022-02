„Spuck-Fauxpas“! Cristiano Ronaldo spuckt Mitspieler an

via

Manchester-United-Superstar Cristiano Ronaldo hat mit einem Spuck-Unfall für Aufsehen gesorgt.

Manchester United und Trainer Ralf Rangnick mussten mit dem 1:1 gegen den FC Southampton den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen. Am Ende sorgte jedoch vor allem eine Szene, die sich abseits des Platzes abgespielt hatte, für Aufsehen: Der sichtlich enttäuschte Superstar Cristiano Ronaldo spuckte beim Abklatschen nach dem Schlusspfiff in Richtung seines Mitspielers Anthony Elanga, trifft ihn sogar an der linken Schulter.

Um eine zielgerichtete Aktion hat es sich dabei aber wohl nicht gehandelt: CR7 war in eine ganz andere Richtung unterwegs, drehte sich lediglich in der Spuckbewegung leicht zur Seite. Der Youngster schien von der Aktion ohnehin nichts mitbekommen zu haben. Dennoch sorgte die Aktion vor allem in den sozialen Medien für Zündstoff.

