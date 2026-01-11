Spurs gewinnen Topspiel – Schröder für drei Spiele gesperrt

Die San Antonio Spurs haben das NBA-Topspiel gegen die Boston Celtics gewonnen. Im Duell des Zweiten der Eastern Conference mit dem Zweiten der Western Conference setzten sich die Spurs in Boston mit 100:95 durch und verbuchten den 27. Sieg im 38. Saisonspiel.

Die Celtics rutschten wegen der Niederlage auf Rang drei hinter die Detroit Pistons und die New York Knicks. Die Los Angeles Clippers holten mit einem 98:92 gegen die Pistons ihren achten Sieg in Folge.

Indes ist der deutsche Teamkapitän Dennis Schröder von der NBA für drei Spiele suspendiert worden. Als Grund nannte die Liga den Versuch des Profis der Sacramento Kings, nach der 101:125-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers einen anderen Spieler zu schlagen. „Der Vorfall geschah etwa 40 Minuten nach der Niederlage“, hieß es in der Mitteilung. Schröder habe den anderen Spieler „in einem Gang der Halle abgewartet und die Konfrontation gestartet“. Laut US-Medien soll es sich dabei um Lakers-Star Luka Doncic gehandelt haben. Schröder wollte sich nicht äußern.

Schröder verpasst wegen der Sperre die Spiele gegen die Houston Rockets, die Lakers und die New York Knicks. Er wird in dieser Zeit kein Gehalt beziehen und verliert – legt man sein Gehalt für diese Saison zugrunde – damit wohl knapp 250.000 Euro. Für Schröder ist es nicht das erste Mal, dass er in der NBA gesperrt wird. Zuletzt war das vor mehr als sechs Jahren der Fall, als er bei den Oklahoma City Thunder unter Vertrag stand und nach einer Rudelbildung für eine Partie nicht aktiv sein durfte.

(APA)/Bild: Imago