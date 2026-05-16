Spurs im NBA-Halbfinale – Pistons erzwingen Entscheidungsspiel

Die San Antonio Spurs sind in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ins Halbfinale eingezogen.

Die Texaner feierten einen souveränen 139:109-Sieg bei den Minnesota Timberwolves und entschieden die „best of seven“-Serie mit 4:2 für sich. Im Finale der Western Conference wartet auf das Team um Victor Wembanyama, der auf 19 Punkte kam, nun Titelverteidiger Oklahoma City Thunder. Überragender Spieler der Spurs war Stephon Castle mit 32 Zählern und elf Rebounds.

Pistons erzwingen Entscheidungsspiel

Die Entscheidung zwischen den Detroit Pistons und Cleveland Cavaliers fällt hingegen in einem siebenten Spiel. Die Pistons setzten sich auswärts klar mit 115:94 durch und genießen im Entscheidungsspiel nun Heimvorteil. Der Sieger trifft im Finale der Eastern Conference auf die New York Knicks. Für die Pistons war Cade Cunningham mit 21 Punkten bester Werfer, Routinier James Harden kam für die Cavaliers auf 23 Zähler.

Der deutsche Cavs-Profi Dennis Schröder blieb in 15 Minuten Einsatzzeit ohne Punkte (2 Rebounds, 3 Assists). Auch James Harden (23 Punkte) und Donovan Mitchell (18) konnten die Niederlage nicht verhindern. Für Detroit, das beste Team der Hauptrunde im Osten, punkteten sechs Spieler zweistellig. Cade Cunningham (21 Punkte) und Jalen Duren (11 Rebounds) ragten heraus.

Bis zur Halbzeit hatte Cleveland die Partie ausgeglichen gestaltet, danach zogen die Pistons davon. „Es gab nie einen wirklich konstanten Spielfluss – weder in der Offensive noch in der Defensive. Das ist frustrierend“, sagte Harden. „Wir haben Schläge ins Gesicht kassiert, aber nie zurückgeschlagen“, ergänzte Mitchell.

Schröder (32) kämpft in seiner 13. Saison in der NBA um seine dritten Conference Finals. 2015 mit den Atlanta Hawks und 2023 mit den Los Angeles Lakers hatte er den Sprung geschafft, den Einzug in die Finalserie der NBA anschließend aber verpasst. Cleveland wartet seit 2018 auf die nächste Conference-Finalteilnahme.

(APA/SID).

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