Spurs mit Pöltl gegen Clippers chancenlos

Für die San Antonio Spurs hat es auch am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nichts zu holen gegeben. Die Texaner waren bei den LA Clippers chancenlos und verloren 100:138. Jakob Pöltl bilanzierte bei der vierten Niederlage hintereinander mit zehn Punkten, drei Assists und zwei Rebounds in 22:10 Minuten Einsatzzeit. Er gehörte zum 200. Mal einer Startformation des fünffachen NBA-Champions an.

Die Clippers um Paul George (35 Zähler) und den langjährigen Spurs-Spieler Kawhi Leonard (27) machten vom Start weg klar, wer in Downtown Los Angeles der Herr im Haus ist. San Antonio lag in dem ungleichen Duell nicht nur nie voran, sondern nach dem ersten Viertel bereits mit 25:41 zurück. Nach zwei ausgeglichen verlaufenen Abschnitten drehten die Clippers in den letzten zwölf Minuten noch einmal auf und setzten sich um weitere 15 Zähler ab. Keldon Johnson war mit 19 Punkten der erfolgreichste Scorer der Texaner, die am Samstag im 50. Saisonspiel die Phoenix Suns empfangen.

Die Franchise aus Arizona reist mit einem 95:99 gegen die Dallas Mavericks nach zuvor vier Siegen an. Beim Gegner verletzte sich Luka Doncic nach nur 3:21 Minuten am Knöchel und musste vom Parkett.

Für die Boston Celtics hat es die dritte Niederlage in Folge gesetzt. Der NBA-Leader verlor 117:120 n.V. gegen die New York Knicks. Jayson Tatum verbuchte 35 Punkte für den Rekordmeister, Julius Randle erzielte 37 für das Team aus Manhattan.

NBA-Ergebnis vom Donnerstag (Ortszeit): LA Clippers – San Antonio Spurs (10 Punkte in 22:10 Minuten von Jakob Pöltl) 138:100.

(APA)/Bild: Imago