St. Louis Blues vs. Colorado Avalanche JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1

Bis Mitte Dezember überträgt Sky insgesamt 18 Begegnungen der NHL live. Zu den Highlights zählen unter anderem vier Partien zur besten Sendezeit.

Am heutigen Sonntag wird das Spiel der St. Louis Blues gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche ab 21:00 Uhr live auf Sky übertragen. Weitere Live-Hits aus der NHL in den kommenden zwei Wochen bei Sky sind die Duelle zwischen den Pittsburgh Penguins und den Vegas Golden Knights in der Nacht auf Freitag (2.12.) sowie den Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs in der Nacht auf Sonntag (4.12.) jeweils ab 1:00 Uhr.

Neben den Live-Übertragungen versorgt Sky die Fans im täglichen Highlight-Magazin „NHL On the Fly“ mit allem Wissens- und Sehenswertem aus der Liga.

Die NHL 2022/23 bei Sky

Sky ist die Heimat der NHL im österreichischen Fernsehen und wird auch in dieser Saison wieder rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. In der Regel zeigt Sky mindestens ein Spiel pro Tag live. Am Wochenende auch einige Partien zur besten Sendezeit für das österreichische Publikum. Sämtliche Spiele werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele, zu denen auch Partien des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs zählen, zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet.

Kommentiert werden die NHL-Spiele auf Sky von Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler. Christian Rupp, Stadionsprecher der Nürnberg Ice Tigers, erweitert das Kommentatoren-Team seit dieser Saison. Als Expert:innen kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn und Patrick Köppchen zum Einsatz.

Die Live-Übertragungen der NHL bei Sky in der ersten Dezember-Hälfte:



Sonntag, 11.12.:

21:00 Uhr: St. Louis Blues – Colorado Avalanche (mit deutschem Kommentar) live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

0:00 Uhr: Florida Panthers – Seattle Kraken live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Dienstag, 13.12.:

1:00 Uhr: Pittsburgh Penguins – Dallas Stars live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Mittwoch, 14.12.:

1:00 Uhr: Buffalo Sabres – Los Angeles Kings live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Nacht auf Donnerstag, 15.12.:

1:00 Uhr: Ottawa Senators – Montreal Canadiens live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

Bild: Imago