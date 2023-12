St. Pauli stoppte Viertligist Homburg im DFB-Pokal – Kone lässt Gladbach jubeln

Die Reise von Viertligist Homburg ist am Dienstag im Achtelfinale des deutschen Fußballcups zu ihrem Ende gekommen. Gegen Zweitliga-Tabellenführer St. Pauli von Ersatzmann David Nemeth hatte man die nächste Überraschung gut eine Stunde lang in Reichweite, verlor schließlich aber klar mit 1:4 (1:1). Weiter kamen in reinen Zweitligaduellen auch der 1. FC Kaiserslautern mit einem 2:0 über den 1. FC Nürnberg sowie Fortuna Düsseldorf dank eines 2:1 beim 1. FC Magdeburg.

Borussia Mönchengladbach steht als bislang einziger Bundesligist mit einem Zweitliga-Trio im Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Fohlen bezwangen den Ligarivalen VfL Wolfsburg in einem niveauarmen Duell dank Joker Manu Kone (120.) mit 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung und dürfen vom ersten Cupsieg seit 1995 träumen.

