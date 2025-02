St. Pölten setzt Siegesserie im neuen Jahr fort

Der SKN St. Pölten hat seine Siegesserie in der ersten Runde der 2. Liga nach der Winterpause fortgesetzt.

Die Niederösterreicher siegten am Freitag bei Austria Lustenau mit 1:0 (0:0), für die „Wölfe“ war es der fünfte Erfolg in Folge in der Liga. In der Tabelle ist St. Pölten vorerst Fünfter. Der SV Stripfing holte zum Frühjahresstart mit einem 2:0 (0:0) gegen den SKU Amstetten Zähler im Abstiegskampf, der FAC und Kapfenberg trennten sich in Wien mit einem 1:1 (1:0).

St. Pöltens Goldtor in Lustenau ging auf das Konto von Claudy Mbuyi. Der Franzose war nach einem Pass von Christoph Messerer in der 51. Minute auf und davon und ließ Domenik Schierl keine Chance. Weitere große Chancen waren danach nicht zu sehen. Der seit Oktober amtierende SKN-Coach Tugberk Tanrivermis hält damit nach acht Partien unter seinem Kommando bei sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage. Austria Lustenau wartet hingegen weiter auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Die Vorarlberger sind noch auf Rang zehn zu finden.

Stripfing holt wichtigen Sieg – FAC spielt Remis

Die nun von Emin Sulimani betreuten Stripfinger verschafften sich Luft im Abstiegskampf. Dario Kreiker hatte in der Generali Arena in Wien-Favoriten wenige Minuten nach Seitenwechsel nach einem langen Pass Platz, brachte noch einen Haken an und vollendete zur Führung (50.) der Heimischen. Der nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselte Marco Djuricin vergab danach einen Elfmeter (68.), ehe er in der 81. Minute alles klar machte. Nachdem George Davies einen Patzer in Amstettens Spielaufbau nutzte, ließ sich der Angreifer die Möglichkeit nicht entgehen. Stripfing hat als 14. nun vorerst drei Punkte Vorsprung auf den Letzten Horn und den Vorletzten Lafnitz.

Der FAC benötigte nicht lange für den ersten Pflichtspiel-Treffer im neuen Jahr. Anthony Schmid brachte die Floridsdorfer nach Vorlage von Winterzugang Oliver Strunz in der 6. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit hatte der FAC Anstoß, der Ball lag aber nur 24 Sekunden später dennoch im Gehäuse der Hausherren. Kapfenberg kombinierte sich über links nach vorne, Luca Hassler vollendete. Die Steirer trafen danach noch die Stange, ehe die Partie ohne große Höhepunkte zu Ende ging. Der FAC ist weiter 13., Kapfenberg bleibt Achter der Tabelle.

(APA)

Bild: GEPA