St. Pölten wendet drohende Pleite gegen Sturm ab

Fußball-Meister St. Pölten hat die drohende Niederlage in Graz noch vermieden und ist nach dem 2:1 gegen Sturm nach zwei Runden der Frauen-Liga ohne Punktverlust.

Sarah Mattner-Trembleau drehte mit ihrem Doppelpack (76., 81.) das Spiel, nachdem Zala Kustrin für die Steirerinnen vorgelegt hatte (15.). Während Austria Wien beim 1:0 beim LASK ebenso den zweiten Erfolg nachlegte, jubelte das von Andreas Ogris betreute Neulengbach beim 1:0 gegen BW Linz/Kleinmünchen erstmals.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.