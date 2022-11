via

Der argentinische Fußball-Club River Plate hat am Dienstag die Pläne für die letzte Phase der Renovierungsarbeiten an dessen Stadion in Buenos Aires bekanntgegeben. Demnach sollt die Gesamtkapazität des Estadio Mas Monumental um weitere 3.500 Sitzplätze auf 84.567 erhöht werden.

Nach Fertigstellung ist das Stadion das größte in Südamerika und übertrifft auch das Monumental in Lima sowie das Maracana in Rio de Janeiro.

