Stadlober in Davos auf Platz 19

Teresa Stadlober hat am Sonntag die 20 km im Skating-Stil beim Langlauf-Weltcup in Davos als 19. beendet. Die Olympia-Bronzegewinnerin im Skiathlon kam mit 2:15,8 Minuten Rückstand auf Siegerin Jessie Diggins aus den USA ins Ziel. Diggins, die am Vortag Sprint-Zweite geworden ist, gewann nach 48:43,2 Minuten 5,5 Sekunden vor Ingvild Flugstad Östberg (NOR) und 11,2 vor ihrer Landsfrau Rosie Brennan.

Mit Lisa Unterweger auf Rang 27 (+3:00,5 Min.) kam auch die zweite Österreicherin im Feld in die Weltcup-Punkteränge. Diggins hat mit ihren Auftritten ihre Favoritenrolle für die Tour de Ski untermauert. Sie schaffte auf dem letzten Abschnitt der Strecke die Wende und überholte noch Östberg. Die nun an die Männer angeglichene 20-km-Distanz sorgt entgegen von zuvor geäußerten Befürchtungen bisher nicht für weniger Spannung. Am Sonntag platzierten sich die Top 4 innerhalb von 12 Sekunden.

(APA) / Bild: GEPA