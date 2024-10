Stadtderby mit Folgen! Bittere Diagnose für Madrid-Star

Atletico Madrid hat wenige Tage nach dem hitzigen Stadtderby gegen Real Madrid eine Schocknachricht verkündet. Verteidiger Robin Le Normand hat ein Schädel-Hirn-Trauma mit subduralem Hämatom erlitten.

Der 27-Jährige kollidierte in den Schlussminuten der Partie (1:1) mit Reals Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni. Beide Spieler sprangen zu einem Kopfballduell hoch und stießen dabei unglücklich mit den Köpfen zusammen. Le Normand ging sofort zu Boden, hielt sich den Kopf und zeigte deutliche Schmerzen. Auch Tchouameni war sichtlich benommen.

Sofort wurde das Spiel unterbrochen und die medizinischen Betreuer beider Teams stürmten auf den Platz. Normand wurde vorsichtig vom Platz geführt. Wie schwer der Innenverteidiger sich verletzt hat, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Untersuchungen am Dienstag brachten jedoch das volle Ausmaß ans Licht: Der Verteidiger erlitt ein Schädel-Hirntrauma mit einem subduralen-Hämatom – eine Verletzung, bei der sich Blut zwischen Gehirn und Schädel ansammelt.

Le Normands Ausfallzeit noch unklar

Die Colchoneros gaben in einem Statement bekannt, dass sich Le Normand aktuell in Behandlung befindet und die medizinischen Protokolle bei dieser Art von Verletzung strikt eingehalten werden. Diese beinhalten eine behutsame Rückkehr zum Training und zu Wettkämpfen, sobald die Ärzte grünes Licht geben. Wie lange der spanische Nationalspieler ausfallen wird, ist aktuell noch unklar. Die Diagnose bedeutet, dass er bei den kommenden Spielen, darunter das wichtige Champions-League-Match gegen Benfica, nicht zur Verfügung stehen wird.

Für Atletico ist der Ausfall des Stammspielers in der Abwehr ein herber Rückschlag. Der Spanier, der erst in diesem Sommer für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro von Real Sociedad zu Atletico wechselte und sich direkt als feste Größe in der Defensive etabliert hat, wird schwer zu ersetzen sein.

