Jürgen Klopp kehrt schon ab Januar in den Fußball zurück – aber nicht als Trainer. Stattdessen wird der 57-Jährige Manager und übernimmt bei Red Bull den Posten als Head of Global Soccer. Die Reaktionen im Überblick:

Jürgen Klopp: „Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen. Die Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert.“

Plettenberg über Klopp-Engagement: „Marke weiterentwickeln“

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund zum SID): „Für mich war es keine Überraschung, weil wir persönlich darüber gesprochen haben. Ich wünsche Jürgen, wie eigentlich immer, eine glückliche Hand in seinem neuen Job.“

Matthäus über Red Bull und Klopp: „Das passt zusammen“

Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer Red Bull): „Wir sind sehr stolz auf diese herausragende und sicherlich stärkste Verpflichtung in der Fußballgeschichte von Red Bull. Jürgen Klopp ist eine der größten und einflussreichsten Persönlichkeiten im Weltfußball, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Charisma. In seiner Rolle als Head of Soccer wird er unser Engagement im internationalen Fußball und dessen weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Wir erhoffen uns von ihm wertvolle und entscheidende Impulse in wichtigen Bereichen, um die Vereine kollektiv und individuell noch besser zu machen.“

Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler bei skysport.de): „Ich glaube, bei Red Bull denkt man ganz groß – Jürgen Klopp ist ganz groß. Das passt zusammen. Wenn das jemand kritisiert, sage ich: Wir alle sollten offen sein für neue Dinge. Wichtig ist, dass er dem Fußball erhalten bleibt und dem Fußball weiterhin Impulse geben kann. Dann schauen wir mal, was dabei herauskommt und hoffen trotzdem, dass er vielleicht einmal irgendwann in den nächsten Jahren auch wieder auf der Trainerbank zu sehen ist.“

„Klopp ’n‘ Roll“ als neue RB-Tugend?

„Klopp ’n‘ Roll“, schrieb die englische Zeitung The Sun, die Plattform The Athletic kommentierte: „Für Red Bull ist es ein großer Erfolg, ihn für sich zu gewinnen, und der Reiz für Klopp ist offensichtlich.“ Keine Überraschung war es für BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, „da wir persönlich darüber gesprochen hatten. Ich wünsche Jürgen wie immer viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe“, sagte er bei Sky.

„Eines der größten Projekte der Neuzeit“ – Plettenberg über Klopp-Wechsel

In Internetforen und den sozialen Medien bekam Klopp wegen seinem neuen Tätigkeitsfeld aber auch Häme und Spott ab. Gerade in Deutschland gibt es zahlreiche Traditionalisten, für die Red Bull im Fußball ein rotes Tuch ist. Regelmäßig sind in den Stadien Protestbanner zu lesen. Der Kritikpunkt: Der Konzern kaufe sich mit seinen Millionen den Erfolg, der Fußball diene allein zur Werbung für einen Energydrink. Auch die potenziell wettbewerbsverzerrende Verkettung mehrerer Clubs ist ein häufig geäußerter Kritikpunkt.

(SID/APA.)/Beitragsbild: Imago