Stallorder bei McLaren? Das sagt Piastri

Oscar Piastri sieht sich im engen Titelrennen der Formel 1 nicht als Helfer seines Teamkollegen Lando Norris und muss diese Rolle auch nicht übernehmen.

Bei McLaren habe es eine „kurze Diskussion“ über die Einführung einer Stallorder gegeben, sagte der Australier in Katar (alle Sessions live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!), der in der WM wie Max Verstappen 24 Punkte weniger als Titelanwärter Norris hat: „Aber die Antwort lautet nein.“

Er sei „gleichauf mit Max, und ich habe weiterhin gute Chancen auf den Titel, wenn alles nach Plan läuft“, sagte Piastri. Der Australier hatte die WM lange angeführt, ist aber seit Anfang September nicht mehr aufs Podium gefahren.

Zwei Rennen und einen Sprint vor Schluss ist nun Norris an der Spitze, Weltmeister Verstappen (Niederlande/Red Bull) kam aber Schritt für Schritt heran und befindet sich nun in Schlagdistanz. Eine Stallorder bei McLaren hatte vor Piastri auch Teamchef Andrea Stella ausgeschlossen.

(SID)

Bild: Imago