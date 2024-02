Standfest schon gesperrt: Diesen Bundesliga-Trainern droht eine Gelb-Sperre

Altachs Trainer Joachim Standfest sorgte in der vergangenen Runde für eine unfreiwillige Premiere in der ADMIRAL Bundesliga: Erstmals in der Historie wurde ein Coach aufgrund von fünf erhaltenen Gelben Karten gesperrt.

Seit dieser Saison gelten die Gelb-Regeln nämlich nicht nur für Spieler, sondern auch für Betreuer und Vereinsfunktionäre. Auch einigen Trainerkollegen von Joachim Standfest drohen bei weiteren Vergehen Sperren.

Bild: GEPA