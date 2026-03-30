Star-Duo startet: Südkorea fordert ÖFB-Team in Bestbesetzung

Angeführt von Kapitän Son Heung-min und PSG-Star Lee Kang-in will das südkoreanische Nationalteam die ÖFB-Auswahl in Bestbesetzung in einem der letzten Testspiele vor der Fußball-WM fordern.

„Sie sind fit und werden in der Startaufstellung sein“, sagte Teamchef Myung-bo Hong am Montag über seine beiden offensiven Taktgeber. Drei Tage nach der 0:4-Niederlage im Test gegen die Elfenbeinküste hoffen die Südkoreaner am Dienstag (20.45 Uhr) in Wien auf Wiedergutmachung.

Am Samstag waren Son (33), langjähriger Tottenham-Star und aktueller Profi des Los Angeles FC, sowie Lee (25) in Milton Keynes körperlich leicht angeschlagen erst in der zweiten Hälfte eingewechselt worden. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht optimal“, gab Mainz-Profi Lee Jae-sung Einblicke. „Wir müssen uns auf die Basics konzentrieren, das ist die Erkenntnis aus der letzten Begegnung.“

Wegen der kurzen Pause zwischen den beiden Testspielen seien nicht alle Akteure ganz erholt, betonte der koreanische Nationaltrainer. „Aber wir werden unser Bestes geben.“ Als größte Gefahr identifizierte Hong „das organisierte und schnelle Pressing“ der Truppe von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. „Wir werden vorbereitet sein. Ich hoffe, dass wir keine Bälle in der Gefahrenzone verlieren werden.“

Südkorea schlug Jordanien in WM-Quali

Anders als Rangnick will Hong wohl nicht von allen elf Wechselmöglichkeiten Gebrauch machen. „Es werden aber schon einige sein“, betonte der 57-Jährige, dessen Team in der asiatischen WM-Qualifikation in zehn Gruppenspielen ohne Niederlage geblieben war. Gegen Jordanien, Österreichs WM-Auftaktgegner, feierte Südkorea im Oktober 2024 einen 2:0-Auswärtssieg, im März 2025 folgte ein 1:1 im Rückspiel zuhause.

Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko werden die Südkoreaner in Gruppe A gegen Co-Gastgeber Mexiko, Südafrika und einen europäischen Playoff-Sieger antreten. Ihr Auftaktgegner wird am Dienstagabend (20.45 Uhr) zeitgleich mit dem Gastspiel in Wien im Duell zwischen Tschechien und Dänemark ermittelt.

(APA).

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