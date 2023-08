Star-Trio um Tsitsipas kommt nach Wien

Gleich drei weitere Top-Ten-Spieler haben für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle vom 21. bis 29.10. zugesagt.

Am Auftakttag der US Open gaben die Veranstalter bekannt, dass mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP-7.), dem Russen Andrej Rublew (8., Wien-Sieger 2020) und dem US-Amerikaner Frances Tiafoe (10.) weitere Stars verpflichtet wurden. Schon zuvor hatten Titelverteidiger Daniil Medvedev (RUS/3.), Jannik Sinner (ITA/6.) und Alexander Zverev (GER/12.) zugesagt.

Da auch der aktuell Weltranglisten-Elfte Russe Karen Chatschanow sein Kommen bestätigt hatte, sind nicht weniger als sieben der zwölf Besten der Welt beim mit 2.559.790 Euro dotierten ATP-500-Turnier in Wien dabei.

„Wir blicken gespannt nach New York, ob einem der Wien-Starter der große Wurf gelingt und wir heuer einen amtierenden US-Open-Sieger in Wien begrüßen dürfen. Wir drücken jedenfalls die Daumen“, wird Turnierdirektor Herwig Straka in einer Aussendung vom Montag zitiert. Sein Turnier entwickle sich weiter „in allen Bereichen sehr positiv“. 2022 wurde beim Stadthallen-Turnier erstmals die Zuschauer-„Schallmauer“ von 70.000 Fans durchbrochen.

