Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Almaty hat das ÖFB-Team die Pflichtaufgabe in Kasachstan erfüllt. Die Sky-User haben nach dem Spiel den Auftritt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft bewertet. Das waren die Ergebnisse des Sky-Votings.

Bewerten konnte die Sky-Community alle mindestens 15 Minuten eingesetzten ÖFB-Spieler sowie die Taktik/Aufstellung von Teamchef Ralf Rangnick und die Gesamtleistung des ÖFB-Teams (von 6 = Weltklasse bis 1 = Sehr schwach).

Die besten Noten beim Nations-League-Duell gegen die Kasachen erzielten die beiden Torschützen Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch mit „sehr stark“. Die Leistung von Teamchef Ralf Rangnick, sowie vom gesamten ÖFB-Team wurde von der Sky-Community mit „stark“ bewertet.

ÖFB-Team vor Entscheidungsspiel gegen Slowenien

Durch den Sieg in Kasachstan und dem zeitgleichen Erfolg von Norwegen gegen Slowenien kommt es am letzten Spieltag somit zum Fernduell um den Gruppensieg gegen Erling Haaland & Co.

Die Norweger setzten sich wenige Stunden nach Österreichs Erfolg in Kasachstan im Auswärtsspiel gegen Slowenien mit 4:1 durch. Dadurch ist Slowenien bereits fix aus dem Rennen um den Gruppensieg. Nur noch Norwegen kann Österreich Platz eins, der den Aufstieg in Liga A bedeutet, streitig machen.

Am finalen Spieltag trifft die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick am Sonntag um 18:00 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Slowenien, zeitgleich ist Norwegen zuhause gegen Kasachstan gefordert.

