Starker Auftakt von Schwab bei PGA-Championship der Europa-Tour

via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Matthias Schwab ist nach zuletzt mäßigen Leistungen offenbar in Schwung gekommen.

Dem Steirer gelang am Donnerstag beim PGA-Championship am Sitz der Europa-Tour im Wentworth Club (Par 72/7 Mio. Euro) in Virginia Water eine starke 68er-Runde. Damit rangierte der 25-Jährige, der früh gestartet war, vorerst im Spitzenfeld. Bernd Wiesberger hatte seine Runde noch nicht begonnen.

Schwab schaffte an den ersten vier Löchern drei Birdies. Danach unterliefen ihm zwei Schlagverluste, ehe er auf der zweiten Hälfte sein Score mit drei weiteren Birdies deutlich verbesserte.

(APA)

Beitragsbild: Getty Images