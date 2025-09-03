Starker Djokovic macht Halbfinalduell mit Alcaraz perfekt

Mit Siegestänzchen ins Halbfinale: Novak Djokovic hat sich auf der Jagd nach seinem 25. Grand-Slam-Titel unter die Top vier der US Open gekämpft und ein Kracher-Duell mit Carlos Alcaraz perfekt gemacht.

Der serbische Tennisstar besiegte den Vorjahresfinalisten und Weltranglistenvierten Taylor Fritz (USA) nach einem Kraftakt mit 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 und zog auch beim vierten Major-Turnier in diesem Jahr in die Vorschlussrunde ein – für das Finale hatte es in Melbourne, Paris und Wimbledon aber jeweils nicht gereicht.

Tänzchen für Tochter

Das soll sich in New York ändern – mit Alcaraz steht dem 38-Jährigen aber eine Höchstschwierigkeit bevor. „Am Ende des Tages zählt der Sieg. Ich bin sehr stolz auf meinen Kampf heute“, sagte Djokovic, der seine perfekte Bilanz gegen Fritz mit dem elften Sieg im elften Duell weiter ausbaute: „In diesen Matches entscheiden ein paar Punkte über den Gewinner.“ Nach dem Sieg legte er auf dem Court ein kleines Tänzchen für seine Tochter Tara hin, die ihren achten Geburtstag feiert.

(SID) / Bild: Imago