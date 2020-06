Starker Einstand von Thomas Klepeisz im Ulmer Dress

Thomas Klepeisz hat am Samstagabend einen starken Einstand im Dress der Basketballer aus Ulm gegeben. Der 28-jährige Güssinger feierte mit seinem neuen Verein zum Auftakt des Meisterturniers der deutschen BBL einen 95:85-Erfolg über Titelverteidiger FC Bayern und hatte daran maßgeblichen Anteil.

Klepeisz erzielte 17 Punkte, wobei er auch vier Distanztreffer bei fünf Versuchen verbuchte. Zudem bilanzierte er mit vier Rebounds, fünf Assists und zwei Ballgewinnen. Sein persönliches Highlight verzeichnete der Guard knapp vier Minuten vor Schluss, als er beim erfolgreichen “Dreier” gefoult wurde und dann auch den zugesprochenen Freiwurf verwertete.

Er “fahre nicht nach München, um zu verlieren”, hatte Klepeisz angekündigt und hielt Wort. “Unsere gute Defensive hat uns viel Selbstbewusstsein für die Offensive gegeben. Wir haben phasenweise schon sehr guten Basketball gezeigt”, sagte der Spieler der Partie nach dem Überraschungssieg gegen den deutschen Meister.

In der zweiten Begegnung des ersten Turniertages bezwang BG Göttingen die Merlins Crailsheim mit 89:78. Bei den Siegern kam der Wiener Erol Ersek nicht zum Einsatz, beim unterlegenen Team verzeichnete der ebenfalls aus Wien stammende Marvin Ogunsipe sechs Punkte, acht Rebounds und zwei Assists.

Am Montag greift mit Rasid Mahalbasic auch der vierte Österreicher in München ins Turniergeschehen ein. Die Baskets Oldenburg und ihr Center aus Klagenfurt, die als Mitanwärter auf den Meistertitel gelten, bekommen es bei ihrem Erstauftritt mit dem Ulmer Sensationsteam um Klepeisz zu tun.

Am Meisterturnier der BBL in der bayerischen Landeshauptstadt nehmen zehn Teams teil. Sie bilden zunächst zwei Fünfergruppen. Die Clubs auf den Rängen eins bis vier erreichen das Play-off. Ab dem Viertelfinale fallen alle Entscheidungen in Hin- und Rückspiel. Die Teams des Österreicher-Quartetts treffen in Gruppe A aufeinander.

(APA)

Artikelbild: