Starker Schneefall: Start von 2. Sölden-Durchgang ungewiss

Aufgrund von heftigem Schneefall und Wind verzögert sich der Beginn des zweiten Durchgangs des Männer-Riesentorlaufs in Sölden zumindest um eine halbe Stunde.

Wie der Weltverband FIS mitteilte, wird die Rennleitung um 13.00 Uhr die Entscheidung treffen, ob um 13.30 gestartet werden kann. Viel Spielraum für eine Verschiebung nach hinten besteht aufgrund der Lichtverhältnisse nicht, auch eine Absage erscheint daher möglich, wenn keine Wetterbesserung eintritt.

(APA)/Beitragsbild:; GEPA