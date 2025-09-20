Starker Start: Team Europa geht beim Laver Cup in Führung

Europas Tennis-Team liegt in San Francisco nach Tag eins des Laver Cups 3:1 voran.

Der Norweger Casper Ruud, der Tscheche Jakub Mensik sowie das Doppel mit Spaniens Superstar Carlos Alcaraz und Mensik entschieden ihre Duelle mit dem Team Welt für sich. Ruud gewann gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka 6:4,7:6(4), Mensik gegen dessen Landsmann Alex Michelsen 6:1,6:7(3),10:8. Für das Team Welt punktete der Brasilianer Joao Fonseca gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 6:4,6:3.

Im abschließenden Doppel siegten Alcaraz/Mensik gegen das US-Duo Taylor Fritz/Michelsen mit 7:6 (7),6:4. Am ersten Turniertag gab es pro gewonnenem Match einen Zähler. Am zweiten Tag sind es zwei pro Partie, am dritten Tag drei. Es werden gesamt zwölf Matches ausgetragen. Für den Sieg braucht es mehr als zwölf Punkte. Team Europa hat fünf der bisherigen sieben Duelle gewonnen, im vergangenen Jahr in Berlin mit 13:11.

(APA) Foto: Imago