Starker Start von Nemecz in Dubai

Golfprofi Lukas Nemecz ist mit Rang zwölf vielversprechend in sein erstes Turnier des Jahres gestartet. Dem Steirer gelang am Donnerstag bei der mit neun Millionen Dollar dotierten Desert Classic in Dubai eine 69er-Runde von drei unter Par. Sein Rückstand auf ein Führungsquartett betrug zwei Schläge. Einige wenige Spieler konnten aufgrund einbrechender Dunkelheit ihre 18 Löcher nicht mehr beenden.

Matthias Schwab reihte sich mit Par von 72 einen Schlag hinter Titelverteidiger Rory McIlroy im Mittelfeld (42.) ein. Bernd Wiesberger kam bei seinem Comeback auf der World-Tour als 76. nicht über eine 74er-Auftakt hinaus, der Burgenländer muss sich für den Cut steigern.

(APA) / Bild: Imago