Der Auftakt der Qualifikationsgruppe in der ADMIRAL Bundesliga: Altach – LASK heute ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Der Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga ist beendet, die Punkte sind geteilt. Jetzt beginnt die heiße Phase so richtig, das Rennen um die Meisterschaft nimmt Fahrt auf und auch der Abstiegskampf gewinnt an Tempo. Wem gelingt der perfekte Start in den Finaldurchgang, welches Team lässt gleich zu Beginn Punkte liegen? Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen am Wochenende live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Start der Qualifikationsgruppe mit dem Duell Altach gegen LASK heute live & exklusiv bei Sky

Der LASK rutschte nach einer bisher enttäuschenden Saison überraschend aus den Top sechs und will in der Qualifikationsgruppe zumindest den siebenten Platz und die Chance auf das Europacup-Playoff erkämpfen. Zum Auftakt müssen die Linzer nach Altach, wo die Gastgeber dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen. Sky Seher:innen sehen dieses Spiel heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live bei Sky:

Freitag, 28. März 2025

19:00 Uhr

SCR CASHPOINT Altach – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

