Start in die Meistergruppe: Die Aufstellungen der frühen Sonntagspartien

In der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es zu den ersten Duellen in der Meistergruppe. So starten die Mannschaften in die frühen Spiele am Sonntag.

Tabellenführer Sturm Graz muss im Lavanttal gegen „Angstgegner“ WAC ran, Blau-Weiß Linz empfängt zu Hause Austria Wien.

Die Aufstellungen der Sonntagsspiele

WAC – Sturm Graz

Blau-Weiß Linz – Austria Wien

