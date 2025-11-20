Start mit Derby: Viertelfinal-Termine im ÖFB-Cup fixiert

Nach der Auslosung der Paarungen für das Viertelfinale im ÖFB-Cup wurden nun auch die genauen Spieltermine festgelegt.

Am Freitag, 30. Jänner wird die Runde mit dem Duell zwischen dem LASK und dem FC Blau-Weiß Linz eröffnet. Das Derby beginnt um 18:00 Uhr.

Weiter geht es am Samstag, 31. Jänner. Ab 17:30 Uhr messen die SV Ried und der SK Rapid ihre Kräfte.

Abgeschlossen wird das Viertelfinale am Sonntag, 1. Februar mit einer Zweierkonferenz. Der SCR Altach trifft auf den SK Sturm Graz, der Wolfsberger AC auf den FC Red Bull Salzburg. Beide Begegnungen starten um 17:30 Uhr.

Alle Viertelfinal-Spiele des ÖFB-Cups im Überblick:

LASK vs. FC Blau-Weiß Linz

Freitag, 30. Jänner 2026, 18:00 Uhr

Raiffeisen Arena

SV Ried vs. SK Rapid

Samstag, 31. Jänner 2026, 17:30 Uhr

BWT Oberösterreichische Arena

SCR Altach vs. SK Sturm Graz

Sonntag, 1. Februar 2026, 17:30 Uhr

Stadion Schnabelholz

Pellets Wolfsberger AC vs. FC Red Bull Salzburg

Sonntag, 1. Februar 2026, 17:30 Uhr

Lavanttal-Arena

Weitere Termine der Saison 2025/26 im ÖFB-Cup:

Halbfinale: 3. bis 5. März 2026

Finale: 1. Mai 2026

(ÖFB) / Bild: GEPA