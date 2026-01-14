Startduo fehlerfrei: ÖSV-Biathlon-Staffel läuft auf Platz sieben

Österreichs Frauenstaffel ist zum Start der Biathlon-Weltcupbewerbe im bayrischen Ruhpolding auf Rang sieben gelaufen.

Die beiden fehlerfreien Anna Gandler und Lisa Hauser, Anna Andexer (1) und Anna Juppe (3) hatten am Mittwoch über 4 x 6 Kilometer 1:28,7 Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen. Platz zwei ging an Italien (+0,9 Sek.) vor Schweden (+3,0).

Gandler übergab als Dritte mit 5,8 Sek. Rückstand, Hauser hielt bei ihrem Comeback nach einer Erkrankung das ÖSV-Team im Spitzenfeld. Ein Sturz kostete zwar etwas Zeit, als Sechste lag sie aber nur 7,0 Sek. zurück. Nach einem Nachlader stehend kam Andexer als Siebente zur Übergabe an Juppe, die trotz dreier Fehlschüsse diesen Platz ins Ziel brachte.

Botn startet doch nicht bei Biathlon-Bewerben in Ruhpolding

Am Donnerstag (14.30 Uhr) steht die Männer-Staffel auf dem Programm. Der Norweger Johan-Olav Botn wird dabei und auch bei den folgenden Einzel-Rennen nicht starten. Der 26-Jährige hatte wegen gesundheitlicher Probleme bereits die Rennen in der Vorwoche in Oberhof verpasst und dabei seine Weltcupgesamtführung verloren. „Mein Hauptziel waren von Anfang an die Olympischen Spiele. Ich versuche, mich bestmöglich darauf vorzubereiten“, sagte Botn.

Botn war am Dienstag wie das gesamte norwegische Männerteam zur Beerdigung von Sivert Guttorm Bakken in Lillehammer. Botn hatte seinen Freund und Teamkollegen am 23. Dezember im italienischen Lavazé tot in dessen Hotelzimmer gefunden. Die Todesumstände Bakkens, der bei seinem Auffinden eine Höhenmaske trug, sind weiter unklar. Die Ergebnisse der Autopsie sollen bis spätestens 7. März vorliegen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.