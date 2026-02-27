Startliste: Super-G der Damen in Soldeu

Am Samstag steht in Soldeu der erste Super-G nach den Olympischen Spielen auf dem Programm. Können die ÖSV-Damen in Andorra für einen Platz auf dem Podest sorgen? Die Startliste im Überblick.

Eröffnet wird das Rennen um 10:15 Uhr von der Schweizerin Corinne Suter. Erste Österreicherin auf der Piste ist Cornelia Hütter mit der Startnummer 7. Ariane Rädler geht mit der Startnummer 11 ins Rennen.

Weitere Starterinnen für den ÖSV sind Mirjam Puchner (18), Ricarda Haaser (23), Nadine Fest (25), Nina Ortlieb (28), Julia Scheib (31), Emily Schöpf (32), Lisa Grill (39) und Lena Wechner (41.).