Startlisten: Slalom in Kranjska Gora und Super G in Kvitfjell

Am Sonntag steht steht für die Herren in Kranjska Gora der Slalom auf dem Programm, die Damen absolvieren beim Speed-Triple in Kvitfjell den abschließenden Super G.

Der Slalom wird um 9:30 Uhr vom Deutschen Linus Strasser eröffnet, Weltmeister loic Meillard hat die Nummer 3. ÖSV-Hoffnung Manuel Feller geht mit der Nummer 6 aus dem Starthaus. Aus österreichischeer Sicht folgen im ersten Durchgang noch Fabio Gstrein (Startnummer 14), Johannes Strolz (20), Marco Schwarz (23), Michael Matt (27), Adrian Pertl (29) und Joshua Sturm.

Für die Damen steht am Sonntag in Kvitfjell nach zwei Abfahrten noch der Super G an. Die Italienerin Marta Bassino eröffnet das Rennen um 10:30 Uhr. Ariane Rädler geht mit Startnummer 3 als erste ÖSV-Athletin auf die Piste. Kvitfjell-Abfahrts-Siegerin Cornelia Hütter trägt die Nummer 9, Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier folgt kurz darauf mit der 11.

Weitere ÖSV-Läuferinnen beim Super G sind Mirjam Puchner (17), Christina Ager (23), Nadine Fest (31), Magdalena Egger (36), Michelle Niederwieser (37) und Carmen Spielberger (46.).

Bild: GEPA