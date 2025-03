Startlisten: Super-G der Herren in Kvitfjell und Damen-Slalom in Aare

Am Sonntag steht steht für die Herren in Kvitfjell der Super-G auf dem Programm. Die Damen absolvieren in Aare den Slalom. Die Startlisten der beiden Rennen im Überblick.

Den Super-G der Männer in Kvitfjell eröffnet um 10:30 Uhr ein US-Duo um Ryan Cochran-Siegle und Jared Goldberg. Dahinter folgt ein ÖSV-Duo Lukas Feuerstein (Startnummer 3) und Stefan Eichberger (4). Raphael Haaser (6) und Vincent Kriechmayr (8) komplettieren die geballte ÖSV-Power in den Top 8.

Weitere ÖSV-Läufer am Start sind Stefan Babinsky (19), Andreas Ploier (34), Vincent Wieder (38), Manuel Traninger (39) und Otmar Striedinger (43).

++ Zur kompletten Startliste der Herren beim Super-G in Kvitfjell ++

Shiffrin eröffnet Damen-Slalom vor Liensberger

Beim Slalom der Frauen im schwedischen Aare geht ÖSV-Läuferin Katharina Liensberger als Zweite nach Superstar Mikaela Shiffrin in den ersten Durchgang (Start 9:30 Uhr).

Katharina Truppe folgt als nächste Österreicherin mit Startnummer 10, kurz darauf will sich Katharina Huber mit Nummer 14 in eine gute Ausgangslage für den Finaldurchgang (12:30 Uhr) bringen.

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen sind Katharina Gallhuber (25), Franziska Gritsch (26), Lisa Hörhager (42), Natalie Falch (56) und Leonie Raich (57).

++ Zur kompletten Startliste der Damen im Aare-Slalom ++

Bild: GEPA