Statt Alpha Tauri: RB-Zweitteam präsentiert neuen Namen

Red Bulls zweites Formel-1-Team wird ab dieser Saison unter dem Namen Visa Cash App RB antreten.

Im Rahmen einer langjährigen globalen Partnerschaft mit dem amerikanischen Kreditkartenunternehmen Visa mit Red Bull wurde dies am Mittwoch rund eineinhalb Monate vor dem Saisonbeginn bekannt gegeben. Das Team war unter dem Namen Toro Rosso im Jahr 2005 aus dem Minardi-Team entstanden und hieß seit 2020 Alpha Tauri.

Präsentation am 8. Februar

„Faenza tritt in eine neue Ära des Rennsports ein“, sagte Team-Geschäftsführer Peter Bayer mit Blick auf den Sitz des Schwester-Teams von Red Bull in Italien. Die Stammfahrer bleiben auch in diesem Jahr der Japaner Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo aus Australien. Der neue Rennwagen soll dem neuen Engagement entsprechend lackiert sein, vorgestellt wird er am 8. Februar in Las Vegas.

