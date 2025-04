Stecher will Vorwürfe gegen Trainer Assinger aufklären

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher hat angesichts der Vorwürfe im Alpin-Lager gegen Frauen-Cheftrainer Roland Assinger weitere Gespräche angekündigt.

Man wolle „der Sache definitiv auf den Grund gehen“, sagte Stecher in der ORF-Fernsehsendung „Sport am Sonntag“. In einem Beitrag wurde berichtet, dass mehrere Läuferinnen ähnliche Vorwürfe wie Stephanie Venier und Ex-Athletin Tamara Tippler erheben würden. Die Rede war von einem Umgangston, der „herabwürdigend und demütigend“ sei.

Die Namen der Sportlerinnen seien der Redaktion bekannt, diese würden aber anonym bleiben wollen. Direkt darauf angesprochen, ob sich der ÖSV in letzter Konsequenz von Assinger trennen würde, sollte eine respektvolle Zusammenarbeit innerhalb des Teams nicht mehr möglich sein, meinte Stecher: „Völlig ausschließen darf man von Vorneherein gar nichts.“ Die erste Wahl sei eine Lösung mit Assinger, aber: „Wenn die Chemie innerhalb der Mannschaft auf mehreren Ebenen einfach nicht mehr stimmt, dann muss man natürlich irgendwann auch die Reißleine ziehen.“

(APA) / Artikelbild: GEPA